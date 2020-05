400 défis et jeux en visioconférence sur FunApero.com

Je viens d'arriver Inscrit: 23/12/2014 18:34 Post(s): 5

Petite découverte pour prendre l'apéro en temps de confinement: Funapero.com





L'idée est simple:

- tu peux créer ton "apéro"

- choisir parmi une dizaine de jeu (et le mode avec ou sans alcool).

- partager le lien pour inviter jusqu'à 8 amis.



Cela permet de donner un peu de rythme et des sujets de conversations: il y a des défis (mime, bruitage, le dernier qui...), des questions un peu gênantes ou des aveux (j'ai déjà, tu préfères) et tu as une version avec ou sans alcool.



Contribution le : Aujourd'hui 17:54:15