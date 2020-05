Comment sortir ses poubelles en s’éclatant

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2017 20:33 Post(s): 56 Karma: 178





On espère que vous allez bien malgré cette période difficile

Nous avons lancé un concept au début du confinement. Nous diffusons une vidéo par jour et voici un extrait de l’une d’entre elles



Voilà comment kiffer sortir des poubelles ! Qui a dit qu’on ne pouvait pas jouer au foot pendant le confinement ?



On espère qu’elle vous plaira











Contribution le : Aujourd'hui 19:34:59