Un camion se renverse dans un virage + Laveurs de vitre vs Vent

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65686 Karma: 28097

Le conducteur roulait trop vite dans un virage avec son téléphone à la main à Maidstone dans le Vermont





Milk Truck Tips and Rolls While Taking Tight Corner || ViralHog



Laveurs de vitre vs Vent à Sunny Isles Beach en Floride





Miami Windstorm Sweeps Boom Carrying Workers Away from Skyscraper || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:04