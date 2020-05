Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Ecureuil sauvé de la noyade 1 #1

Webhamster

Une femme sauve un écureuil de la noyade





Woman Rescues a Drowning Squirrel || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:22

Variel Re: Ecureuil sauvé de la noyade 0 #2

Comment il a fait pour se retrouver dans l'eau ?

(Du genre "Je bricolais sous ma voiture et l'eau est montée d'un coup…")

(Du genre "Je bricolais sous ma voiture et l'eau est montée d'un coup…")

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:23