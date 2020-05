Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une camionnette se fait raboter le nez 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65746 Karma: 28106 Une camionnette se fait raboter le nez à Cardiff aux Pays de Galles





Van Pokes Nose Into Oncoming Traffic || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:03

pOpO_510 Re: Une camionnette se fait raboter le nez 0 #3

Je m'installe Inscrit: 17/04/2008 21:01 Post(s): 198 Karma: 142 Avec le bocal de lave glace qui explose directement sur le parebrise 10/10 propre !

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:03

CrazyCow Re: Une camionnette se fait raboter le nez 0 #4

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13925 Karma: 16731 J'ai l'impression que la voiture roule bien assez vite vu l'endroit ! Heureusement que c'est une camionnette et pas une personne...

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:29