Le Collectif 13 nous invite à prendre la vie du bon côté dans leur nouveau clip

Je viens d'arriver Inscrit: 22/02/2012 11:32 Post(s): 5 Et oui, le Covid aurait pu avoir raison de notre moral !



Mais c’était sans compter nos amis du COLLECTIF 13 (Tryo, La Rue Kétanou, Massilia Sound System...),



qui, malgré le confinement, ont décidé de continuer à véhiculer leur bonne humeur, leur joie de vivre, leurs ondes festives.



Le titre « Le bon côté » a été réalisé entièrement « à la maison » mais aux 4 coins de la France par les 11 musiciens du groupe.





COLLECTIF 13 - "le bon côté"

