Conseils - Projet Premiere Pro avec framerates et résolutions différentes

J'ai envie de me remettre à la vidéo, notamment créer de courts montages abstraits avec une bande son composée par mes soins.

Je possède un Samsung NX1 que j'apprécie énormément.



J'ai un petit peu d'expérience dans le montage vidéo, par contre j'ai du mal à paramétrer le soft quand les framerates et les résolutions sont différentes.

J'ai pas envie de piffer les paramètres et de me retrouver avec une qualité de rendu dégueulasse ^^



Donc voilà mon but final est de créer un montage 1080p en 59,94 ou 60 fps (je sais même pas d'ailleurs celui qu'il faut prendre) avec des vidéos aux propriétés suivantes:

- des plans en 3840 x 2160 en 24 fps

- des plans en 1920 x 1080 en 119,88 fps



J'imagine que je dois créer une séquence en 60 images secondes, mais après je ne sais pas comment gérer:

- le fait de passer de 119,88 -> 60 (sachant que ça n'est pas le double parfait)

- de 24->60 (c'est très délicat je le sais)

- et aussi passer de 4k->full HD de manière la plus optimale



Merci infiniment pour vos conseils

