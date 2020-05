Une oie attaque une femme sur un parking + Réveiller un lapin avec une banane

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41489 Karma: 16828

Une bernache du Canada attaque une femme sur un parking à Brampton, dans l'Ontario.





Protective Goose Attacks Girl in Parking Lot While She Tries Entering Her Workplace - 1117009-4





Une personne réveille son lapin en posant une banane devant lui.





Sleeping rabbit wakes up at the sound of a banana

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:05