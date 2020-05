Options du sujet Imprimer le sujet

Job314 Tentative d'enlèvement par un singe 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 09/07/2019 19:23 Post(s): 75 Karma: 78







Une tentative d’enlèvement aussi effrayante qu’improbable. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un signe à moto tentant de «kidnapper» un enfant dans la rue.



Selon plusieurs médias, l’incident aurait eu lieu en Indonésie. Sur la séquence, on peut voir le primate, à bord d’une mini moto, s’approcher à toute vitesse d’un groupe d’enfants en train de jouer sur un banc, avant de sauter violemment sur l’un d’entre eux, et de le faire tomber à terre. Une tentative d’enlèvement aussi effrayante qu’improbable. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un signe à moto tentant de «kidnapper» un enfant dans la rue.Selon plusieurs médias, l’incident aurait eu lieu en Indonésie. Sur la séquence, on peut voir le primate, à bord d’une mini moto, s’approcher à toute vitesse d’un groupe d’enfants en train de jouer sur un banc, avant de sauter violemment sur l’un d’entre eux, et de le faire tomber à terre.

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:04