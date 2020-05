Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Essayer de fermer un portail à double battants + Tourbillons qui aspirent tout 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6250 Karma: 4446 1) Essayer de fermer un portail à double battants

Vous navigateur est trop vieux



2) Tourbillons qui aspirent tout

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:09

FMJ65 Re: Essayer de fermer un portail à double battants + Tourbillons qui aspirent tout 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9020 Karma: 2633



2. Effectivement balèze l'aspirateur. Mais ça risque de coincer quelque part .... 1. Ca peut durer longtemps ce manège !2. Effectivement balèze l'aspirateur. Mais ça risque de coincer quelque part ....

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:11