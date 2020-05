Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ "Dino Disco Laser" par Gilles Stella 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3705 Karma: 716

Dino Disco Laser (Version longue)



A la base simple blague pour la chronique du film "Carnosaur" par Karim Debbache, la musique "Dino Disco Laser" s'est enfin vu offrir une version longue ! A noter qu'une version vinyle est proposée avec la pré-commande de l'album sur la page Ulule du créateur.

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:03

sebasgo Re: "Dino Disco Laser" par Gilles Stella 0 #2

Je suis accro Inscrit: 29/08/2012 21:18 Post(s): 721 Karma: 131 @DoubleZ AAAAAAH EXCELLENT!!! Il manque plus que "Pas de salade iceberg dans mon burger !" et ça sera parfait! ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:41