Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Des gens au travail presque avalés par un trou 3 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13342 Karma: 9054

Workers Nearly Swallowed by Sink Hole || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:19:15

Fleur-du-Desert Re: Des gens au travail presque avalés par un trou 2 #3

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1936 Karma: 418 Ils ont eu de la chance dans leur malchance. Si le trou ne s'était pas formé, le pilier serait tombé sur eux.



Après effectivement s'il n'y avait pas eu de trou le pilier ne serait pas tombé.



Au final je parle pour ne rien dire.

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:36