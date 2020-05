Billet toujours attaché dans un porte-feuilles

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30258 Karma: 8722



@Fleur-du-Desert a écrit:

Il y a quatre couches et un billet déjà attaché dans le truc.



Pas du tout, c'est un simple système de ruban croisé.

J'ai le même truc chez moi c'est sympa 5 minutes et puis après .. bon ..

Et c'est pas super pratique Citation :Pas du tout, c'est un simple système de ruban croisé.J'ai le même truc chez moic'est sympa 5 minutes et puis après .. bon ..Et c'est pas super pratique

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:15