Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Masque mode d'emploi 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13349 Karma: 9057

2 mois put...

Bon Jacques lui aurait dit 2 ans mais bon...





Pour bien porter le masque, 5 gestes essentiels à connaître J'ai reçu mes premiers ce matin, ENFIN une protection pour bosser !2 mois put...Pour bien porter le masque, 5 gestes essentiels à connaître

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:38