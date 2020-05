Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11088 Karma: 3517

J'apprends à compter tout seul comme un grand (niveau expert)



Topic dissident au topic



Alors ici, changement d'ambiance. Je préfère prévenir. Fillettes et physiques un peu fragiles, passez votre chemin.

Ici il ne s'agira pas de dérouler une procédure de bot soviétique. Je ne viens même pas vous vendre un jeu à proprement parler. Non, ici, je vous parle d'une véritable quête. Un truc qui vous obsédera et vous fera chercher des nombres partout. Même dans vos cauchemars.



J'en viens au fait.



Le principe reste le même : on poste une image, sur laquelle figure un nombre. On part de 1, on passe à 2, puis 3, et les plus vifs auront déjà compris que le suivant sera 4.

MAIS !

Ici, pas de Google Image, pas de tracteur moisi, pas de référence de formulaire administratif bulgare trouvés sur d'obscurs sites fétichistes.



Non, ici, l'auteur du post doit aussi être l'auteur de la photo ! Et oui ! Il s'agit de chercher ce nombre dans la vraie vie ! Et sans entourloupes !



Et je peux vous dire que, dans approximativement 47 ans d'après mes estimations, celui qui trouvera enfin le numéro 594 après une quête de 2 ans ressentira une émotion dont il se souviendra toute sa vie.



Donc les règles, succinctement (elles pourront être amenées à évoluer par la suite) :



- Article Ier : Que des photos dont vous êtes l'auteur ! Dont le numéro suit la photo précédente.



+ Interdiction de :

- Article II : Prendre en photo un écran d'ordinateur, de téléphone ou de tablette. La télé ça peut passer, à condition que ce soit pour photographier un truc pris sur l'instant.

- Article III : Prendre en photo un nombre écrit par vos soins sur une feuille de papier ou autre, juste dans le but d'être posté ici.

- Article IV : Prendre en photo les numéros de page d'un livre, magazine, journal, etc. Les numéros de page en tous genres, quoi.

- Article V : Enchaîner plusieurs nombres à la suite (au moins un auteur différent entre chaque nombre).



Je me réserve le droit d'ajouter de nouvelles interdictions si je découvre des comportements anti-sportifs auxquels je n'avais pas pensés. Et quand je dis "je", je parle au nom des futurs gardiens de ce topic, et je sais qu'ils seront nombreux.



Je vais peut-être faire un classement des plus gros contributeurs. Avec points bonus si la photo est jugée marrante par les autres (genre +1 point par tranche de 5 votes positifs). Mais ça on verra après, si on dépasse déjà le cap psychologique du numéro 5.



Dernier point : si quelqu'un soupçonne un posteur de ne pas être l'auteur de la photo, qu'il n'hésite surtout pas à le dénoncer très salement, preuves à l'appui. Ici la délation est vivement appréciée, et pourra même faire l'objet d'une récompense au classement. (Et de malus pour le tricheur pris la main dans le sac).







Et j'ouvre donc le bal :









Contribution le : Aujourd'hui 19:56:39