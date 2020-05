Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Incendie de la tour Abbco 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41499 Karma: 16833 Un violent incendie s’est déclaré dans la tour Abbco à Sharjah, aux Émirats arabes unis.





Dubai Sharjah crazy fire in skyscraper 5 May

Contribution le : Aujourd'hui 23:18:54