Morse en grande vitesse

Bowane



Source

Morse en grande vitesse

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:05

haricot: le monsieur a juste parkinson ...

Je m'installe Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 313 Karma: 226 le monsieur a juste parkinson ...

Contribution le : Aujourd'hui 13:23:05

papives:

C'est un télégraphiste de l'ancienne garde, du temps ou j'étais a bord les télégraphistes tapaient au même rythme. Moi il me fallait 15 min pour un mot de 6 lettres

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:31