Drôle de punition pour des adolescents aux Philippines

Les activités sportives sont temporairement interdites dans le pays pendant la pandémie de Covid-19.

Ils ont donc été punis à faire semblant de mettre des paniers. (Plus d'infos)



