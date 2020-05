Drône de surveillance

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3690 Karma: 2230

Que les FdO possèdent des drones pour les interventions me paraît une bonne chose, prise d'otage, attentat, voire incendie en appui des pompiers pour une vue d'ensemble etc...



Autant la c'est un peu beaucoup intrusif, ça me fouterait mal a l'aise.

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:01