OctoNorth Albert Jacquard "La rentabilité n'est pas le moteur du monde" 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2015 18:07 Post(s): 57 Karma: 86 Un discours simple empreint de noblesse de Monsieur Albert Jacquard interviewé par Sylvain Augier pour l'émission Faut pas rêver en 1994.

Evidemment ceci est du bon sens et pour beaucoup c'est une évidence, mais ça fait du bien.



C'est une vidéo toute fraîche, sortie du placard par la chaîne Youtube de l'INA.





Albert Jacquard "La rentabilité n'est pas le moteur du monde" | Et si c'était demain ? | Archive INA

