États-Unis : à 5 ans, il conduit sur l'autoroute pour aller s'acheter une Lamborghini

https://www.lci.fr/international/video-etats-unis-a-5-ans-il-conduit-sur-l-autoroute-pour-aller-s-acheter-une-lamborghini-2153075.html

UHP Trooper stops a 5 yr old child driving on the interstate 5/4/2020 ROADTRIP - Un enfant de 5 ans a été intercepté au volant du véhicule de ses parents. Il avait quitté en cachette le domicile familial, avec trois dollars en poche, pour aller acheter une Lamborghini en Californie.UHP Trooper stops a 5 yr old child driving on the interstate 5/4/2020

Contribution le : Aujourd'hui 22:52:55