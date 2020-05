Options du sujet Imprimer le sujet

Norbert Les cailloux confinés - Chaîne YouTube

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 3050 Karma: 1358 Des profs de géologie nous présentent des cailloux (wow énorme !).



L'observation de ces échantillons vous fera voyager loin dans le temps et dans l'espace ! Les explications sont généralement bien articulées et pédagogiques.

De quoi apprendre 2-3 trucs intéressants sur notre bonne vieille Terre quoi.



Quelques exemples :





Caillou confiné (32) : un calcaire urgonien de Chartreuse (dans les Alpes), par Marie Dubernet





Cailloux confinés (29) : un fragment de la météorite Campo del Cielo (sidérite) par Tristan Ferroir.





Caillou confiné (30) : un prisme basaltique originaire du Kamtchatka, par Hélène Balcone-Boissard.





Caillou confiné (22) : une huître fossile du Tadjikistan, par Laurie Bougeois.





Caillou confiné (24) : un granite breton altéré riche en kaolinite, par Damien Jaujard.

