Jouer au baseball avec son chien

Jouer au baseball avec son chien qui joue le rôle de catcheur

Owner Plays Catch With Dog During Quarantine - 1119876





Owner Plays Catch With Dog During Quarantine - 1119876

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:22

Re: Jouer au baseball avec son chien

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30265 Karma: 8725



Sinon: j’aurais trop peur de faire mal à mon chien Je be sais pas si c’est un fake, mais le comportement du gars fait tout pour que l’on y croit pas!Sinon: j’aurais trop peur de faire mal à mon chien

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:38

Re: Jouer au baseball avec son chien

Je viens d'arriver Inscrit: 28/04/2017 10:23 Post(s): 31 @Wiliwilliam



C'est une balle de tennis, vu le chien et la faible vitesse, ça ne devrait pas lui faire mal ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:44