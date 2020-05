Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Bien lancer sa ligne fail + Un homme qui garde le sourire + Une balle de baseball dans la tête 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6321 Karma: 4496 1) Bien lancer sa ligne fail

Vous navigateur est trop vieux



2) Un homme garde le sourire alors que son camion est renversé

Vous navigateur est trop vieux



3) Une balle de baseball dans la tête

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:20