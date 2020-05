Francis Huster pete un câble

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30271 Karma: 8731



Citation : Nicolas Briançon a eu l'idée de demander à un grand nombre de comédien(ne)s de faire une petite vidéo d'un texte de Racine, Corneille ou Molière. Si ce projet génère un jour un peu d'argent il sera entièrement reversé à APHP



Description du projet:

"Je voyais tous les jours nos amis musiciens ou danseurs faire des videos et je me demandais ce que nous pourrions faire, nous, les acteurs... Voilà une idée...

J'ai demandé à un grand nombre de comédiennes et comédiens de faire une petite vidéo d'une minute ou une minute trente, d'un texte de Racine, Corneille ou Molière. Reprenant ainsi une idée de nos camarades anglais (#Timetoact) Le théâtre, ça n'a pas l'air pour demain... Alors rappelons à tous combien il est nécessaire. Combien les auteurs sont importants. Et peut être cela encore plus que les autres, qui dans leur excellence, nous tracent un chemin.é de mes copains, de leur talent, de leur inventivité.

A vous de jouer les copains! (#àvousdejouer)"



Contribution le : Aujourd'hui 18:51:10