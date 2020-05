Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Avoir un don exceptionnel ... ou pas 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6321 Karma: 4496 Avoir un don exceptionnel... ou pas



Contribution le : Aujourd'hui 18:45:52

Variel Re: Avoir un don exceptionnel ... ou pas 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11155 Karma: 3939 Et après ça, tu te laves les mains avant de mettre la table.

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:23