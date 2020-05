Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11156 Karma: 3939 Comme quoi on peut être musicien, amateur de foute et avoir de l'humour…





Opéra de Saint-Etienne "Allez les verts !" Monty, arrangement de François Chapuis

