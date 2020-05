Un barman sauve un homme qui s'étouffe + Technique pour dégivrer + Elle voulait un porcelet

Options du sujet Imprimer le sujet

1) Un barman sauve un homme qui s'étouffe

Un barman sauve un homme qui s'étouffe

2) Dégivrer en utilisant les gaz d'échappement

3) Une fille pleur de joie lorsque reçoit ce qu'elle voulait ... un porcelet

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:57