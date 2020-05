Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Créer des scripts pour raspbian Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Me reste un truc a rêgler sur mon media center Raspberry:



Jdownloader ne se lance pas automatiquement, et je crois que ça m'arrange parce que lorsqu'il est lancé et que je démarre kodi pour mettre du son, tout plante: j'en demande trop au raspb ?



Donc je voulais savoir s'il y avait moyen de faire un script (ce que je n'ai jamais fais) pour que lorsque je lance l'une des ses 2 applis, l'autre se ferme automatiquement ?



Et si oui, c'est possible d'avoir ce controle depuis mon smartphone ? Genre une icone Kodi et une Jdownloader ? Pour le moment, je dois passer par mon ordi, par Putty, en me connectant au Rasp par le réseau et lancer



manuellement l'une ou l'autre (sans oublier de fermer la première). (De plus, quand je ferme le termnial sur mon pc, genre je l'éteins, ça ferme kodi et jdownloader.)



Et si non pour le smartphone, je peux créer ces icones/raccourcis sur mon pc ?





