Recherche jeu point n click djp ici

Bonjour tout le monde !



Je recherche une série de jeu en point n click magnifiquement dessiné déjà passé sur Koreus.



Voila, merci !



(je suis sure que quelqu'un saurai trouver de quoi je parle seulement avec ces mini-indices !)







Mais je vais en rajouter d'autres.



Il s'agit donc d'une série de jeu ou l'on incarnait Lulu la luciole, ou pan pan la panthère. Ou gigi l'amoroso (pas du tout, mais le son "lu" me rappelle quelque chose)



Je me souviens des jours anciens et je pleure, je me souviens aussi que dans un des épisode, on était sous l'eau, et il y avait une épaves de sous-marins.





J'ai malheureusement très peu de souvenirs et donc d'indices à vous donnez, mais je sais que quelqu'un va trouver, cette série de jeu était tellement magnifique et donc inoubliable (sauf pour moi)



J'espère de tout coeur que vous allez trouver, j'espère de tout mon coeur et de toute mon ame que ces jeux sont encore disponible !



Merci à vous têtes chercheuses !

