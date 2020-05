Bugs de SnowRunner

Options du sujet Imprimer le sujet

La physique est très réaliste... Sauf les bugs !













EDIT : l'intégration est pas terrible, voici les liens :

https://www.reddit.com/r/snowrunner/comments/gctgo9/cursed_trailer_finally_grew_tired_of_my_nonsense/

https://www.reddit.com/r/snowrunner/comments/gcc8cc/thank_you_boat_i_was_hoping_that_would_happen/

Pire





Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13522 Karma: 531 Si seulement j'avais eu des bugs marrants ^^ Mais nan, juste les caisses multipliés x100 a ramasser qui faisait ramer le jeu, ou les taches qui ne s'affichaient pas en partie solo ... corrigés par les récents patchs \o/

