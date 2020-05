Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo La plus grande balançoire du monde à Chongqing en Chine + Siamois sur les toilettes 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6368 Karma: 4514

Une balançoire géante a été construite au bord d'une falaise de 2300 pieds à Chongqing en Chine.

L'arc mesure 328 pieds de haut, à peu près l'équivalent d'un bâtiment de 30 étages.

(Plus d'infos ici et ici) (Lien vidéo originale)







2) Siamois sur les toilettes

1) Un homme fait de la balançoire sur la plus grande balançoire du mondeUne balançoire géante a été construite au bord d'une falaise de 2300 pieds à Chongqing en Chine.L'arc mesure 328 pieds de haut, à peu près l'équivalent d'un bâtiment de 30 étages.2) Siamois sur les toilettes

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:28

Kilroy1 Re: La plus grande balançoire du monde à Chongqing en Chine + Siamois sur les toilettes 0 #2

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13374 Karma: 9082 Tchairo Putain la vidéo de cette maudite balançoire je suis dessus depuis hier et introuvable, tu l'as trouvé où ?

EDIT j'avais pas vu les sources, quel couillon

Sinon, tu vas couver Putain la vidéo de cette maudite balançoire je suis dessus depuis hier et introuvable, tu l'as trouvé où ?EDIT j'avais pas vu les sources, quel couillonSinon, tu vas couver

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:06

Kilroy1 Re: La plus grande balançoire du monde à Chongqing en Chine + Siamois sur les toilettes 0 #5

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13374 Karma: 9082 Tchairo Celle que j'ai vu hier sur un autre site venais de newsflare mais impossible de mettre la main dessus... Pas trouvé sur leur chaîne Celle que j'ai vu hier sur un autre site venais de newsflare mais impossible de mettre la main dessus... Pas trouvé sur leur chaîne

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:40