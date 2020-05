Le ministre de la santé suisse à la cool

Je viens d'arriver Inscrit: 28/04/2011 21:07 Post(s): 10

Le ministre de la santé et de l'intérieur suisse Alain Berset qui s'exprime pour tataki (le brut suisse en quelques sortes).





Alain Berset : Les examens et les vacances d’été, c’est comment ? - FAQ INÉDIT



J'aime bien le ton relaxé du personnage. Il faut savoir qu'en Suisse, le gouvernement est composé de 7 ministres qui gouvernent ensemble, 1/7 d'un Président Macron si on veut. Le gars qu'on voit là est donc quand même le gars qui décide du confinement ou non de l'ensemble de la population.

