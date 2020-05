Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss Attention ⚠ SPOIL ⚠ / Magnifique autopsie de Tyler Durden dans Fight Club par le CORONER 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4109 Karma: 1095





FIGHT CLUB - Tyler Durden (LE CORONER) ATTENTION ÉNORME SPOIL SI VOUS N'AVEZ PAS VU LE FILM ALLEZ DE SUITE COMBLER CETTE LACUNE INCROYABLE PUIS REVENEZ.FIGHT CLUB - Tyler Durden (LE CORONER)

Contribution le : Aujourd'hui 09:15:10