Gagner la confiance d'un pigeon pour lui porter secours

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41513 Karma: 16848 En nourrissant des pigeons sur les bords de fenêtre de son appartement à Paris pendant le confinement, un homme a remarqué que l'un des oiseaux avait les pattes reliées par un bout de ficelle. Il a alors gagné progressivement sa confiance, semaine après semaine, pour pouvoir l'approcher avec une paire de ciseaux afin de couper la ficelle.





Man Earns Pigeon's Trust for Rescue || ViralHog

