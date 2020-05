Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ La brigade du confinement 1 #1

Vincent Lapierre par à la rencontre de Jamel, créateur de la Brigade du confinement, qui a pour but d'aider bénévolement les personnes dans le besoin pour faire leurs courses, promener leur chien...

Aujourd'hui 13:18:18