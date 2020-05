Options du sujet Imprimer le sujet

Rhododendron Incendie de pollen 6 #1

Rhododendron

Incendio de pelusas en el Parque del Cidacos de Calahorra



Le "duvet" de pollen de peuplier du parc Cidacos de Calahorra (Espagne) prend feu pour laisser apparaître l'herbe verte en dessous.

Surnaturel !



La vidéo commentée en français :



Aujourd'hui 15:30:25

Babek Re: Incendie de pollen 0 #2

Babek

C'est dingue !

Aujourd'hui 15:32:36

Rob2017 Re: Incendie de pollen 0 #3

Rob2017

Le passage de l'hiver au printemps

Aujourd'hui 15:46:16