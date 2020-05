Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Accrocher des boules sur du 225 000 volts 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13953 Karma: 16771 Nous voyons toujours ces boules rouges sur des lignes haute tension, mais avez-vous déjà vu comment les installer en hélicoptère ?





Contribution le : Aujourd'hui 16:59:58