Options du sujet Imprimer le sujet

diane3094 Les Disney = amour ou maltraitance des animaux ? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 05/03/2018 18:46 Post(s): 79 Karma: 108

Les Disney nous font-ils maltraiter ou aimer les animaux ?



Abandon massif de chiot dalmatien, génération anti chasse, encourage notre amour pour les animaux, disparition des poissons clown ... Les conséquences des Disney sur les animaux et l'Homme sont vastes... Et passionnantes! Bonne video



Les avis constructifs sont les bienvenues Les Disney nous font-ils maltraiter ou aimer les animaux ?Abandon massif de chiot dalmatien, génération anti chasse, encourage notre amour pour les animaux, disparition des poissons clown ... Les conséquences des Disney sur les animaux et l'Homme sont vastes... Et passionnantes! Bonne videoLes avis constructifs sont les bienvenues

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:04