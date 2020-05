Options du sujet Imprimer le sujet

YatoKev Le Studio Ghibli nous montre comment dessiner Totoro

YatoKev

スタジオジブリ・プロデューサー金城小学校出身 鈴木 敏夫さん



Source et information : https://dondon.media/le-studio-ghibli-nous-montre-comment-dessiner-totoro-video/

Bouroski Re: Le Studio Ghibli nous montre comment dessiner Totoro

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1157 Karma: 894 J'ai bien envie de faire une blague sur ses oreilles mais il risque de m'entendre.

Blague à part, merci pour la vidéo.

