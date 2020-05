Vivre un jeu dont vous êtes le héros sur youtube ?

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 16/12/2019 12:57 Post(s): 17 Bonjour à tous !



En cette belle journée de presque fin de confinement s'achève un gros projet sur lequel je bosse depuis longtemps : la création d'un jeu interactif utilisant youtube / le format vidéo.



C'est un peu bizarre de poster ca ici (j'en conviens), mais ca rentre dans l'ordre de l'insolite, même si ce n'est pas spécialement drole. Mais disons qu'on a essayé de proposer quelque chose d'innovant / complexe pour ceux qui aiment les défis !



En tout cas, on vous propose ca ici, en stressant beaucoup mais bon x) Voilà !





[JEU INTERACTIF] Le projet FOU de Fufudo !



Merci de votre attention, et bon courage !

Contribution le : Aujourd'hui 06:14:19