GrGaWiBe "Les Pires Pirates - La déconfiture" Le déconfinement d'un équipage pirate 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 11/04/2015 14:27 Post(s): 5 Bonjour à tous, voici le dé-confinement vue d'un bateau pirate.





C'est fait avec les pieds pour des marins de bidets !

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:55