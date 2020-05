Options du sujet Imprimer le sujet

365wanda La propagation du covid, une expérience intéressante 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6425 Karma: 3491



https://twitter.com/nhk_news/status/1258660124090081280?s=20 Une expérience menée au Japon pour imiter les conditions dans un bateau de croisière. Un homme reçoit une dose de produit qui brille aux UV dans la main, comme s'il avait éternué sans se laver les mains, puis les gens se mettent à table. A la fin du repas la lumière montre où le produit s'est propagé.

Contribution le : Aujourd'hui 20:01:43