Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un accrochage volontaire suivi d'un vol 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1208 Karma: 1501 Un accrochage volontaire suivi d'un vol





Attention à l’arnaque de l’accident de voiture !

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:08

FMJ65 Re: Un accrochage volontaire suivi d'un vol 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9075 Karma: 2670 Il doit valoir une fortune cet hideux pickup vu le nombre de personnes impliquées pour le voler !!!

Contribution le : Aujourd'hui 09:03:27

Krogoth Re: Un accrochage volontaire suivi d'un vol 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 2987 Karma: 980 Ne jamais sortir se son vehicule en laissanty les clefs sur le contact, même (et surtout) pour 2 metres.

Contribution le : Aujourd'hui 09:10:24