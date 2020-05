Son enfant se cogne, elle ne le remarque pas - Sophie Ellis-Bextor

Je suis accro Inscrit: 15/03/2012 00:52 Post(s): 755 Karma: 641

La vidéo n'a rien de spécial, mais le gosse qui se cogne à 1:52 1:55 je m'y attendais pas, ça m'a bien fait rire, et sa mère (je suppose) prise par le morceau ne remarque rien, no fuck given, c'est drôlisant aussi.





My Favorite Things - Sophie Ellis-Bextor (Kitchen Disco #6 Aftershow)



Voilà, c'est pas le truc du siècle mais je share.

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:56