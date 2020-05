Options du sujet Imprimer le sujet

Valium10mg Clip musical : Stop de Sam Brown par Sfair, façon confinement. 0 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 22:04:50 Post(s): 1



Je vous présente le dernier clip que nous avons fait avec mon groupe --> Sfair

C'est une reprise de Stop par Sam Brown à notre sauce

D'ailleurs, vous verrez au fil de la chanson à quel point, nous aussi, on a pris cher pendant le confinement.



Bonne écoute et "Joyeux déconfinement à tous, que le sort vous soit favorable ..."





Sfair - STOP ! (Collab du confinement)



Contribution le : Hier 22:27:04