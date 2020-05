Options du sujet Imprimer le sujet

Un chien avec une drôle de tête + Flotter dans un escalier

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41523 Karma: 16856 Un chien à moitié endormi fait une drôle de tête.





Sleepy Dog Makes a Funny Face || ViralHog





Un homme flotte à l'horizontale dans un escalier.





Husband Floats up the Stairs || ViralHog

Contribution le : Hier 23:16:20