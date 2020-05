Options du sujet Imprimer le sujet

Salut à tous !J'ai filmé Paris confiné (déserté de sa populace) en avril 2020 et j'en ai fait un petit montage, sans démagogie mais avec un peu d'humour, bon visionnage

