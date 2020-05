Site créé en 56 jours de confinement

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 14:30:23 Post(s): 1



Cela fait maintenant une quinzaine d'années que je fréquente l'univers Koreus sans jamais m'être inscrit.

Aujourd'hui c'est un peu particulier, je passe le cap pour vous présenter le site que j'ai créé pendant le confinement. Il me semblait tout à fait dans l'esprit de certains liens que je vois parfois passer sur ce site, tout en étant insolite et tout et tout Donc, je me suis dit que ce serait idiot de le garder pour moi et de ne pas vous le présenter. Alors voilà !



C'est par là :

En confinement...





Des bisous ! Bonjour à tous,Cela fait maintenant une quinzaine d'années que je fréquente l'univers Koreus sans jamais m'être inscrit.Aujourd'hui c'est un peu particulier, je passe le cap pour vous présenter le site que j'ai créé pendant le confinement. Il me semblait tout à fait dans l'esprit de certains liens que je vois parfois passer sur ce site, tout en étant insolite et tout et toutDonc, je me suis dit que ce serait idiot de le garder pour moi et de ne pas vous le présenter. Alors voilà !C'est par là :Des bisous !

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:54