🔗 Liste des sites sources de vidéos insolites

Je tournais pas mal sur Otto, le chauffeur de buzz et sur Tuxboard jusqu'au jour oĂč ils ont commencer Ă partager des vidĂ©os de Koreus et de citer la source.



Ça doit bien faire 10 ans que j'y met plus les pieds (en mĂȘme temps Otto est dead et Tuxboard c'est devenu une influenceuse avant l'heure, trop d'article sponsorisĂ©s)





Contribution le : Aujourd'hui 15:10:04